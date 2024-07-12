Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июля второй номер мирового рейтинга Новак Джокович продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче 1/2 финала серб сразится с Лоренцо Музетти из Италии (№25 ATP). Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисистов, серб выиграл 5 матчей.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Карлосом Алькарасом (№3 ATP) или Даниилом Медведевым (№5 ATP).

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