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Уимблдон
12 июля 2024, 13:58 | Обновлено 12 июля 2024, 14:01
131
0

Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Уимблдоне

12 июля 2024, 13:58 | Обновлено 12 июля 2024, 14:01
131
0
Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

12 июля второй номер мирового рейтинга Новак Джокович продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче 1/2 финала серб сразится с Лоренцо Музетти из Италии (№25 ATP). Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисистов, серб выиграл 5 матчей.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Карлосом Алькарасом (№3 ATP) или Даниилом Медведевым (№5 ATP).

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Новак Джокович смотреть онлайн Уимблдон-2024 Лоренцо Музетти
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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