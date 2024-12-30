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  4. Салах огорчил фанов Ливерпуля: «Я далек от нового контракта с клубом»
Англия
30 декабря 2024, 16:28 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:20
842
0

Салах огорчил фанов Ливерпуля: «Я далек от нового контракта с клубом»

Лидер команды уже в январе может вести переговоры с другими клубами

30 декабря 2024, 16:28 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:20
842
0
Салах огорчил фанов Ливерпуля: «Я далек от нового контракта с клубом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть команду летом 2025 года, а клуб пытается продлить договор лидера. Однако пока стороны далеки от соглашения.

«Я не хочу выносить подробности в СМИ, но лишь скажу, что я далек от подписания нового контракта. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы «Ливерпуль» выиграл титул АПЛ».

«У нас есть конкуренты, поэтому нужно концентрироваться на этой задаче», – сказал Салах.

Летом клуб рискует потерять не только Салаха, но и Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда.

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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