Англия30 декабря 2024, 16:28 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:20
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Салах огорчил фанов Ливерпуля: «Я далек от нового контракта с клубом»
Лидер команды уже в январе может вести переговоры с другими клубами
30 декабря 2024, 16:28 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:20
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть команду летом 2025 года, а клуб пытается продлить договор лидера. Однако пока стороны далеки от соглашения.
«Я не хочу выносить подробности в СМИ, но лишь скажу, что я далек от подписания нового контракта. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы «Ливерпуль» выиграл титул АПЛ».
«У нас есть конкуренты, поэтому нужно концентрироваться на этой задаче», – сказал Салах.
Летом клуб рискует потерять не только Салаха, но и Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда.
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