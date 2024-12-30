Салах огорчил фанов Ливерпуля: «Я далек от нового контракта с клубом»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть команду летом 2025 года, а клуб пытается продлить договор лидера. Однако пока стороны далеки от соглашения.

«Я не хочу выносить подробности в СМИ, но лишь скажу, что я далек от подписания нового контракта. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы «Ливерпуль» выиграл титул АПЛ».

«У нас есть конкуренты, поэтому нужно концентрироваться на этой задаче», – сказал Салах.

Летом клуб рискует потерять не только Салаха, но и Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда.