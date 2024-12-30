Он забивал Лунину. Барселона отказалась от трансфера звездного форварда
Джонатан Дэвид не перейдет в каталонский гранд
Канадский страйкер французского «Лилля» Джонатан Дэвид не перейдет в каталонскую «Барселону», сообщает Фернандо Поло.
По информации источника, 24-летний форвард не присоединится к испанскому гранду по нескольким причинам. В первую очередь – ценник. А из ценника на канадца вытекает второй вопрос – необходимость подписания.
В Дэвиде просто не видят игрока стартового состава, потому платить за него большие деньги в клубе не планируют.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» интересуется страйкером за 150 миллионов евро.
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