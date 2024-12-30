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Испания
30 декабря 2024, 16:45 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:44
519
0

Он забивал Лунину. Барселона отказалась от трансфера звездного форварда

Джонатан Дэвид не перейдет в каталонский гранд

30 декабря 2024, 16:45 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:44
519
0
Он забивал Лунину. Барселона отказалась от трансфера звездного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

Канадский страйкер французского «Лилля» Джонатан Дэвид не перейдет в каталонскую «Барселону», сообщает Фернандо Поло.

По информации источника, 24-летний форвард не присоединится к испанскому гранду по нескольким причинам. В первую очередь – ценник. А из ценника на канадца вытекает второй вопрос – необходимость подписания.

В Дэвиде просто не видят игрока стартового состава, потому платить за него большие деньги в клубе не планируют.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» интересуется страйкером за 150 миллионов евро.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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