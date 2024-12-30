Бывший защитник Ньюкасла внезапно умер в 27 лет
Майкл Ньюберри умер перед матчем чемпионата Северной Ирландии
27-летний защитник североирландского клуба «Клифтонвилл» Майкл Ньюберри внезапно умер накануне игры в чемпионате Северной Ирландии.
Ньюберри начал свою карьеру в «Ньюкасл Юнайтед» и выступал за молодежную сборную Северной Ирландии.
Не выдержав конкуренции в «Ньюкасле», он перешел в исландский «Викингур». В 2021 году стал игроком «Линфилда», где провел три успешных сезона.
Летом этого года Ньюберри присоединился к «Клифтонвиллу». Матч против «Данганнона» был перенесен из-за трагического известия.
«Линфилд», который должен был играть против «Ларна», также попросил о переносе игры. Североирландская футбольная лига удовлетворила просьбу обоих клубов.
Ранее стало известно о смерти бывшего игрока полтавской «Ворсклы» Руслана Соляника.
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