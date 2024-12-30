Бывший защитник Ньюкасла внезапно умер в 27 лет

27-летний защитник североирландского клуба «Клифтонвилл» Майкл Ньюберри внезапно умер накануне игры в чемпионате Северной Ирландии.

Ньюберри начал свою карьеру в «Ньюкасл Юнайтед» и выступал за молодежную сборную Северной Ирландии.

Не выдержав конкуренции в «Ньюкасле», он перешел в исландский «Викингур». В 2021 году стал игроком «Линфилда», где провел три успешных сезона.

Летом этого года Ньюберри присоединился к «Клифтонвиллу». Матч против «Данганнона» был перенесен из-за трагического известия.

«Линфилд», который должен был играть против «Ларна», также попросил о переносе игры. Североирландская футбольная лига удовлетворила просьбу обоих клубов.

Ранее стало известно о смерти бывшего игрока полтавской «Ворсклы» Руслана Соляника.