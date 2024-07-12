Бывший нападающий сборной Франции может присоединиться к новичку Серии А

Французский нападающий Антони Марсьяль может перейти в итальянский «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, готов попробовать себя в новой лиге. При этом игрок отклонил несколько предложений от английских клубов.

Отмечается, что не только «Комо» интересуется Марсьялем. Бывший форвард сборной Франции получил много звонков от разных клубов.

В сезоне 2023/24 Антони Марсьяль провел 19 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Комо» начал переговоры с Альберто Морено.