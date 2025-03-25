Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Польшей
Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2025, 15:10 | Обновлено 25 марта 2025, 15:13
176
0

Стал известен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Польшей

Игра начнется 25 марта в 16:00 по киевскому времени

25 марта 2025, 15:10 | Обновлено 25 марта 2025, 15:13
176
0
Стал известен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Польшей
УАФ

25 марта в рамках подготовки к финальной части Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч против Польши.

Это будет вторая игра на учебно-тренировочном сборе.

Подопечные Унаи Мельгосы, 21 марта, сыграли вничью со Словенией (1:1), а затем уступили в серии послематчевых пенальти – 5:6.

Главный тренер команды уже объявил стартовый состав на товарищеский матч. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Украина: Ермаков, Вивчаренко, Мигавко, Салюк, Крупский, Брагару, Рубчинский, Бражко, Яцик, Великан, Вьюнник.

По теме:
Польша U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина U-20 – Норвегия U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Объявлен состав сборной Украины U-20 на товарищеский матч с Норвегией U-20
сборная Украины по футболу U-21 сборная Польши по футболу U-21 Украина - Польша учебно-тренировочные сборы Унаи Мельгоса товарищеские матчи стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. 19-летний футболист трагически погиб в Португалии. Что случилось?
Футбол | 25 марта 2025, 15:02 0
ФОТО. 19-летний футболист трагически погиб в Португалии. Что случилось?
ФОТО. 19-летний футболист трагически погиб в Португалии. Что случилось?

Иванн Мартинс обещал стать топ-футболистом...

Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Футбол | 25 марта 2025, 09:29 1
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии

Хацкевич выделил Матвиенко, Сватка, Забарного, Судакова, Гуцуляка и Ваната

Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Футбол | 25.03.2025, 09:11
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Теннис | 25.03.2025, 06:10
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Футбол | 24.03.2025, 21:14
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
23.03.2025, 20:08 28
Теннис
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
24.03.2025, 08:24 8
Футбол
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
23.03.2025, 10:34 7
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
24.03.2025, 01:54 5
Футбол
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
24.03.2025, 03:45 1
Бокс
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
25.03.2025, 07:27 7
Футбол
Александр УСИК: «Он очень опасный боксер»
Александр УСИК: «Он очень опасный боксер»
24.03.2025, 03:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем