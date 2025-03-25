Стал известен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Польшей
Игра начнется 25 марта в 16:00 по киевскому времени
25 марта в рамках подготовки к финальной части Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч против Польши.
Это будет вторая игра на учебно-тренировочном сборе.
Подопечные Унаи Мельгосы, 21 марта, сыграли вничью со Словенией (1:1), а затем уступили в серии послематчевых пенальти – 5:6.
Главный тренер команды уже объявил стартовый состав на товарищеский матч. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.
Украина: Ермаков, Вивчаренко, Мигавко, Салюк, Крупский, Брагару, Рубчинский, Бражко, Яцик, Великан, Вьюнник.
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