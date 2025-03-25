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Лига наций
25 марта 2025, 14:46 |
737
1

Жизнь продолжается. Звезда сборной Украины – после провала с Бельгией

Виктор Цыганков высказался о болезненном поражении

25 марта 2025, 14:46 |
737
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Жизнь продолжается. Звезда сборной Украины – после провала с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На поражение команды спустя почти 2 суток после игры отреагировал вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков:

«Боль остается. Жизнь продолжается».

Итог двухматчевого противостояния: Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.

ФОТО. «Жизнь продолжается». Звезда сборной Украины отреагировал на провал с Бельгией

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 1
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analex
Коли вже припинять називати нашіх футболістів ЗІРКАМИ та ЛЕГЕНДАМИ ? Вони щось виграли ? Може Лігу націй , чемпіонат Європи чи світу , крім молодіжки U20 ?
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