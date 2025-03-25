Жизнь продолжается. Звезда сборной Украины – после провала с Бельгией
Виктор Цыганков высказался о болезненном поражении
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.
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На поражение команды спустя почти 2 суток после игры отреагировал вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков:
«Боль остается. Жизнь продолжается».
Итог двухматчевого противостояния: Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.
ФОТО. «Жизнь продолжается». Звезда сборной Украины отреагировал на провал с Бельгией
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