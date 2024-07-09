Почти официально. Скандальный игрок завершает переход в Марсель
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд завершает переход в новый клуб
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд почти перешёл в новый клуб.
Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. «Марсель» получил зеленый свет от Мейсона Гринвуда на переход, в то время как окончательные детали контракта и зарплаты обсуждаются.
«Манчестер Юнайтед» принял предложение французского клуба в размере 30 миллионов евро, включая бонус в виде 40/50% в случае будущей перепродажи игрока. Как только «Марсель» уладит детали контракта Гринвуда сделка будет сразу же завершена.
В прошлом сезоне Мейсон Гринвуд провел 36 матчей за «Хетафе», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
🔵⚪️ Olympique Marseille have Mason Greenwood’s green light to the move as final details of contract/salary are being discussed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024
Manchester United have accepted €30m package offered by OM, including sell-on clause around 40/50%.
Final details on player side then done deal. pic.twitter.com/gelvpwg9lH
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