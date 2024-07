Почти официально. Скандальный игрок завершает переход в Марсель

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд почти перешёл в новый клуб.



Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. «Марсель» получил зеленый свет от Мейсона Гринвуда на переход, в то время как окончательные детали контракта и зарплаты обсуждаются.

«Манчестер Юнайтед» принял предложение французского клуба в размере 30 миллионов евро, включая бонус в виде 40/50% в случае будущей перепродажи игрока. Как только «Марсель» уладит детали контракта Гринвуда сделка будет сразу же завершена.

В прошлом сезоне Мейсон Гринвуд провел 36 матчей за «Хетафе», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

