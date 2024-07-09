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Англия
09 июля 2024, 21:32 | Обновлено 09 июля 2024, 22:09
1287
1

Почти официально. Скандальный игрок завершает переход в Марсель

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд завершает переход в новый клуб

09 июля 2024, 21:32 | Обновлено 09 июля 2024, 22:09
1287
1
Почти официально. Скандальный игрок завершает переход в Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд почти перешёл в новый клуб.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. «Марсель» получил зеленый свет от Мейсона Гринвуда на переход, в то время как окончательные детали контракта и зарплаты обсуждаются.

«Манчестер Юнайтед» принял предложение французского клуба в размере 30 миллионов евро, включая бонус в виде 40/50% в случае будущей перепродажи игрока. Как только «Марсель» уладит детали контракта Гринвуда сделка будет сразу же завершена.

В прошлом сезоне Мейсон Гринвуд провел 36 матчей за «Хетафе», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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SuperMario
Ну болельшики Марселя против,а если он перейдет когда так настроены фаны я ему не завидую,лучше отказаться,хотя для Марселя трансфер хороший..
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