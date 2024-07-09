Уимблдон09 июля 2024, 16:06 | Обновлено 09 июля 2024, 16:26
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Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Рыбакину на Уимблдоне
Фавориткой встречи будет четвертая ракетка мира
09 июля 2024, 16:06 | Обновлено 09 июля 2024, 16:26
3161
1
10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) проведет четвертьфинальный матч на Уимблдонском турнире.
Украинка сыграет против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.
Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Фавориткой является Рыбакина – 1.39.
На победу Элины можно поставить с коэффициентом 3.15.
Основные котировки на матч Елена Рыбакина – Элина Свитолина:
- Победа Рыбакиной – 1.39
- Победа Рыбакиной 2:0 – 2.06
- Победа Рыбакиной 2:1 – 5.6
- Победа Свитолиной – 3.15
- Победа Свитолиной 2:0 – 3.45
- Победа Свитолиной 2:1 – 5.7
Свитолина играла против Рыбакиной четыре раза, счет равный. Елена побеждала на Уимблдоне два года назад.
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