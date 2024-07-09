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Уимблдон
09 июля 2024, 16:06 | Обновлено 09 июля 2024, 16:26
3161
1

Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Рыбакину на Уимблдоне

Фавориткой встречи будет четвертая ракетка мира

09 июля 2024, 16:06 | Обновлено 09 июля 2024, 16:26
3161
1
Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Рыбакину на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) проведет четвертьфинальный матч на Уимблдонском турнире.

Украинка сыграет против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Фавориткой является Рыбакина – 1.39.

На победу Элины можно поставить с коэффициентом 3.15.

Основные котировки на матч Елена Рыбакина – Элина Свитолина:

  • Победа Рыбакиной – 1.39
  • Победа Рыбакиной 2:0 – 2.06
  • Победа Рыбакиной 2:1 – 5.6
  • Победа Свитолиной – 3.15
  • Победа Свитолиной 2:0 – 3.45
  • Победа Свитолиной 2:1 – 5.7

Свитолина играла против Рыбакиной четыре раза, счет равный. Елена побеждала на Уимблдоне два года назад.

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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 10 июля
Элина Свитолина Елена Рыбакина Уимблдон-2024 котировки букмекеров азарт
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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