Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Рыбакину на Уимблдоне

10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) проведет четвертьфинальный матч на Уимблдонском турнире.

Украинка сыграет против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Фавориткой является Рыбакина – 1.39.

На победу Элины можно поставить с коэффициентом 3.15.

Основные котировки на матч Елена Рыбакина – Элина Свитолина:

Победа Рыбакиной – 1.39

Победа Рыбакиной 2:0 – 2.06

Победа Рыбакиной 2:1 – 5.6

Победа Свитолиной – 3.15

Победа Свитолиной 2:0 – 3.45

Победа Свитолиной 2:1 – 5.7

Свитолина играла против Рыбакиной четыре раза, счет равный. Елена побеждала на Уимблдоне два года назад.