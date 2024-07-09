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  4. Романо: МЮ работает над трансферами Брантуэйта и де Лигта
Англия
09 июля 2024, 05:01 | Обновлено 09 июля 2024, 05:17
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0

Романо: МЮ работает над трансферами Брантуэйта и де Лигта

Трансфер нидерландца должен состоятся быстро

09 июля 2024, 05:01 | Обновлено 09 июля 2024, 05:17
110
0
Романо: МЮ работает над трансферами Брантуэйта и де Лигта
ФК Бавария. Маттейс Де Лигт

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо, английский «Манчестер Юнайтед» отдельно работает над трансферами центральных защитников «Эвертона» и «Баварии» Джарреда Брантуэйта и Маттейса де Лигта.

«Эвертон» уже отклонил предложение в 45 миллионов фунтов и хочет своего защитника 65-70 миллионов.

С де Лигтом все должно произойти гораздо проще, поскольку игрок хочет перейти именно в МЮ.

Напомним, тренером МЮ является Эрик тен Хаг, с которым де Лигт сотрудничал в «Аяксе».

Портал Трансфермаркт оценивает де Лигта тоже в 65 миллионов фунтов.

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Маттейс де Лигт трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Манчестер Юнайтед Эвертон Бавария
Сергей Рипьюк Источник: Фабрицио Романо
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