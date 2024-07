Романо: МЮ работает над трансферами Брантуэйта и де Лигта

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо, английский «Манчестер Юнайтед» отдельно работает над трансферами центральных защитников «Эвертона» и «Баварии» Джарреда Брантуэйта и Маттейса де Лигта.

«Эвертон» уже отклонил предложение в 45 миллионов фунтов и хочет своего защитника 65-70 миллионов.

С де Лигтом все должно произойти гораздо проще, поскольку игрок хочет перейти именно в МЮ.

Напомним, тренером МЮ является Эрик тен Хаг, с которым де Лигт сотрудничал в «Аяксе».

Портал Трансфермаркт оценивает де Лигта тоже в 65 миллионов фунтов.

🚨🔴 Manchester United consider Jarred Branthwaite and Matthijs de Ligt as two separate deals.



Everton insist on £65/70m for their CB, de Ligt talks with Bayern continue with Man United increasingly confident.



Both players are keen on the move. De Ligt only wants United. pic.twitter.com/3Bn9qN7Xiz