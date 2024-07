Лидер Баварии дал согласие на трансфер в МЮ. Дальше дело за клубами

24-летний нидерландский защитник «Баварии» Маттейс де Лигт может покинуть мюнхенский клуб.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Де Лигт согласился продолжить карьеру в английском клубе. Проблем в переговорах относительно личных условий контракта нидерландского центрбека с «красными дьяволами» не должно возникнуть. Агент Маттейса пока ведет переговоры лишь с «Манчестер Юнайтед».

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» уже начали переговоры о возможном трансфере.

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что молодая звезда «МЮ» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

🚨🔴 Matthijs de Ligt has given green light to Manchester United move after direct contacts with his camp.



Personal terms are not an issue as his agent Pimenta is only negotiating with Man United, priority for the player.



Up to Man Utd and Bayern, in talks over deal structure. pic.twitter.com/NkAOh6TpW4