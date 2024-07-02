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Англия
02 июля 2024, 20:42 | Обновлено 02 июля 2024, 20:57
1909
0

Лидер Баварии дал согласие на трансфер в МЮ. Дальше дело за клубами

Маттейс де Лигт может сменить клуб

02 июля 2024, 20:42 | Обновлено 02 июля 2024, 20:57
1909
0
Лидер Баварии дал согласие на трансфер в МЮ. Дальше дело за клубами
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

24-летний нидерландский защитник «Баварии» Маттейс де Лигт может покинуть мюнхенский клуб.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Де Лигт согласился продолжить карьеру в английском клубе. Проблем в переговорах относительно личных условий контракта нидерландского центрбека с «красными дьяволами» не должно возникнуть. Агент Маттейса пока ведет переговоры лишь с «Манчестер Юнайтед».

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» уже начали переговоры о возможном трансфере.

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что молодая звезда «МЮ» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Маттейс де Лигт Манчестер Юнайтед трансферы Бавария трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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