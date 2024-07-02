Молодая звезда МЮ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Саудовский «Аль-Хиляль» рассматривает возможность трансфера аргентинского вингера английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, сообщает британское издание Daily Express.

По информации источника, на Ближнем востоке ищут молодых фланговых нападающих, которые могли бы усилить клуб, и 20-летний футболист «красных дьяволов» идеально подходит под все требования.

В сезоне 2023/24 Алехандро Гарначо провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Аргентины в 45 миллионов евро.