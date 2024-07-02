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Саудовская Аравия
02 июля 2024, 13:06 |
479
0

Молодая звезда МЮ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

На Алехандро Гарначо нацелился «Аль-Хиляль»

02 июля 2024, 13:06 |
479
0
Молодая звезда МЮ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Саудовский «Аль-Хиляль» рассматривает возможность трансфера аргентинского вингера английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, сообщает британское издание Daily Express.

По информации источника, на Ближнем востоке ищут молодых фланговых нападающих, которые могли бы усилить клуб, и 20-летний футболист «красных дьяволов» идеально подходит под все требования.

В сезоне 2023/24 Алехандро Гарначо провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Аргентины в 45 миллионов евро.

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Алехандро Гарначо Аль-Хиляль Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Daily Express
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