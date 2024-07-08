ПСЖ нацелился на звёздного игрока Баварии

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клуб уже этим летом.



Об этом уведомил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. «ПСЖ» рассматривают кандидатуру Джошуа Киммиха для потенциального трансфера в летнее трансферное окно. в своем шорт-листе, не только как альтернативу Жоау Невешу.

Кроме него парижане также интересуются игроком «Бенфики» Жоау Невеша. Французский клуб считает обоих игроков вариантами на это лето, а не альтернативой друг другу.

Однако сделка с Невешем может выйти неудачной, так как «Бенфика» хочет €120 млн. В таком случае покупка Киммиха будет выгоднее.



В прошедшем сезоне 29-летний немец провёл за «Баварию» 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов. Стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €50 млн.