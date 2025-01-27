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Лига чемпионов
27 января 2025, 16:28 |
87
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Шахтер

Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву

27 января 2025, 16:28 |
87
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер

В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецкой «Боруссией» и «Шахтером».

Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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