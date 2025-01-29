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  4. Сидорчук назвал двух знаковых тренеров Динамо. Без Блохина и Хацкевича
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 07:29 |
673
0

Сидорчук назвал двух знаковых тренеров Динамо. Без Блохина и Хацкевича

Экс-капитан киевского клуба отметил Реброва и Луческу

29 января 2025, 07:29 |
673
0
Сидорчук назвал двух знаковых тренеров Динамо. Без Блохина и Хацкевича
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Ребров назвал двух знаковых тренеров, с которыми работал в киевском клубе. Сергей отметил Сергея Реброва и Мирчу Луческу.

– С 2012 года вы успели поработать под руководством многих тренеров – Блохин, Ребров, Хацкевич, Михайличенко, Луческу. Что больше всего запомнилось при работе с каждым из них?

– Если вспоминать все, это может быть очень длинное интервью. Если минимизировать, давайте поочередно. Блохин – это возможность прикоснуться к легенде. Имею в виду прикоснуться не к физическому плану, а к тому, что работали вместе. Очень много ярких футболистов было при нем. Конечно, Блохин – это первый шанс, за что я ему буду благодарен, пока не окончу профессиональную карьеру.

Ребров – о титулах, о становлении меня как футболиста. Я увидел, как могут работать молодые тренеры. Они могут работать несколько иначе, не так, как обычно.

Дальше был Хацкевич. Ему благодарен за капитанскую повязку в большей степени. Последний период у Хацкевича у меня была травма, я не играл, тяжелый период был. При Михайличенко я получил свой второй шанс – и за это ему очень спасибо. При нем я, кстати, прощался на базе с ребятами и мог уехать из «Динамо». Но тогда не получилось. После этого неотъезда у меня пошло лучше.

– Вы имеете в виду историю с «Бешикташем»?

– Да, да. А потом пришел Мистер. Он и Сергей Ребров – два знаковых тренера в «Динамо» для меня. Мистер приучил меня акцентировать внимание на маленьких мелочах. Я увидел, что для тренера неважно, сколько тебе лет – ты маловат, или старый. Важна энергия, которую ты даешь своим подопечным. Он многое дал мне в футболе того, что я не смог бы взять в 20 лет или в 23. Когда становишься немного старше, понимаешь, для чего он все делает, - сказал Сидорчук.

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Сергей Сидорчук Сергей Ребров Мирча Луческу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Блохин Александр Хацкевич
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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