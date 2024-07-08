Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ожидаем приезда в Движение двух легионеров»

На словенском сборе футболисты «Руха» одержали первую победу – над чемпионом Австрии – «Штурмом» – 4:1.

Главный тренер львовян Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями об этом поединке:

– Разгромный счет не должен вводить в заблуждение. Хозяева оказали упорное сопротивление, но, пропустив два мяча, не реализовали пенальти. В этот раз с прицелом у моих подопечных было значительно лучше, чем в предыдущем спарринге со «Штурмом», который закончился вничью. Конечно, победа над таким опытным соперником, выступавшим практически в боевом составе, придаст уверенности.

Тем более, что и в составе «Руха» отсутствовали по разным причинам ведущие исполнители: Илья Квасница и Олег Федор.

В отчетном поединке львовяне действовали в привычном для себя стиле, хотя в следующих контрольных матчах апробацию пройдут и другие тактические схемы. Время для экспериментов еще есть.

В селекционной работе мы остаемся верными себе, делая ставку на доморощенных игроков. Вот и в эти дни проверку боем проходит целая группа воспитанников клубной Академии. Также на этой неделе на смотрины должны приехать два легионера, – сказал Пономарев.

Очередной спарринг футболисты «Руха» проведут на балканском этапе подготовки 9 июля – с хорватским «Хайдуком».

Ранее стало известно, когда вернутся в строй два игрока «Руха».