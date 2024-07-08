Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ожидаем приезда в Движение двух легионеров»
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 10:18 | Обновлено 08 июля 2024, 10:57
466
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ожидаем приезда в Движение двух легионеров»

Главный тренер львовян рассказал о сборах в Словении

08 июля 2024, 10:18 | Обновлено 08 июля 2024, 10:57
466
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ожидаем приезда в Движение двух легионеров»
ФК Рух. Виталий Пономарев

На словенском сборе футболисты «Руха» одержали первую победу – над чемпионом Австрии – «Штурмом» – 4:1.

Главный тренер львовян Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями об этом поединке:

– Разгромный счет не должен вводить в заблуждение. Хозяева оказали упорное сопротивление, но, пропустив два мяча, не реализовали пенальти. В этот раз с прицелом у моих подопечных было значительно лучше, чем в предыдущем спарринге со «Штурмом», который закончился вничью. Конечно, победа над таким опытным соперником, выступавшим практически в боевом составе, придаст уверенности.

Тем более, что и в составе «Руха» отсутствовали по разным причинам ведущие исполнители: Илья Квасница и Олег Федор.

В отчетном поединке львовяне действовали в привычном для себя стиле, хотя в следующих контрольных матчах апробацию пройдут и другие тактические схемы. Время для экспериментов еще есть.

В селекционной работе мы остаемся верными себе, делая ставку на доморощенных игроков. Вот и в эти дни проверку боем проходит целая группа воспитанников клубной Академии. Также на этой неделе на смотрины должны приехать два легионера, – сказал Пономарев.

Очередной спарринг футболисты «Руха» проведут на балканском этапе подготовки 9 июля – с хорватским «Хайдуком».

Ранее стало известно, когда вернутся в строй два игрока «Руха».

По теме:
В Днепре-1 прокомментировали ситуацию с поиском новых инвесторов
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Почётный президент Днепра-1: «Переход Русола в Карпаты? Я ах**л»
Виталий Пономарев Рух Львов Штурм Грац товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу просмотр игроков
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Реал. Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в мире
Футбол | 08 июля 2024, 10:56 1
Не Реал. Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в мире
Не Реал. Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в мире

Лидером рейтинга стал английский «Манчестер Сити»

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 8 июля
Теннис | 08 июля 2024, 07:10 3
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 8 июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 8 июля

В понедельник на корты Лондона выйдут 5 украинок

Сборная Украины по волейболу добыла путевку в Лигу наций
Волейбол | 07.07.2024, 12:45
Сборная Украины по волейболу добыла путевку в Лигу наций
Сборная Украины по волейболу добыла путевку в Лигу наций
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Другие виды | 07.07.2024, 18:10
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
Футбол | 07.07.2024, 13:32
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
07.07.2024, 12:59 27
Футбол
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
06.07.2024, 23:05 4
Теннис
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
07.07.2024, 06:46 18
Футбол
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
07.07.2024, 20:33 4
Другие виды
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
07.07.2024, 07:01 4
Бокс
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
07.07.2024, 00:58 5
Футбол
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
07.07.2024, 17:16 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем