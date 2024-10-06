Хаверц повторил исторический рекорд ван Перси в Арсенале

5 октября в матче 7-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:1.

В составе «канониров» автором одного гола стал немецкий нападающий Кай Хаверц. Он продлил серию своих голов в домашних матчах «Арсенала» до 7 поединков.

Ранее Хаверц на своем поле отличился в матчах с «ПСЖ», «Лестером», «Болтоном», «Брайтоном», «Вулверхэмптоном», а также «Эвертоном» еще в прошлом сезоне.

Хаверц повторил рекорд «Эмирейтс», установленный Робином ван Перси в 2012 году. На «Хайбери» – легендарном предыдущем клубном стадионе «Арсенала» – забить в 8 играх подряд удавалось троим игрокам, в том числе Тьерри Анри. Это клубный рекорд.