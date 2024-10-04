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Испания
04 октября 2024, 12:27 |
25
0

Алавес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 октября матч 9-го тура Ла Лиги

04 октября 2024, 12:27 |
25
0
Алавес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Алавес» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Алавес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Алавес – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Алавес Барселона Алавес - Барселона смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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