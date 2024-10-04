В воскресенье, 6 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Алавес» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Алавес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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