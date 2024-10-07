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07 октября 2024, 02:03 |
144
0

Флик обосновал крупную победу Барселоны над Алавесом

Наставник каталонцев – о 3:0 в выездном матче подопечных

07 октября 2024, 02:03 |
144
0
Флик обосновал крупную победу Барселоны над Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о победе команды над «Алавесом» (3:0) в матче 9-го тура Ла Лиги, героем которого стал поляяк Роберт Левандовски, оформивший хет-трик.

«Это была сложная игра, потому что «Алавес» хорошо прессингует, но мы действовали отлично, как в первом, так и во втором тайме.

Динамика наших игроков просто невероятна. Мы забили много голов, и это очень хорошо для нас, это поможет нам в следующих матчах, потому что наша манера игры и прессинг сложны.

Я смотрю в прошлое, чтобы попытаться исправить ошибки, но моя философия – смотреть вперед. Мы знаем, что с «Осасуной» и «Монако» мы сыграли не очень хорошо, но мы проанализировали это и ждем следующих игр.

Уровень Левандовски? Я думаю, мы должны похвалить всех. Вся команда поддерживает Роберта, и мы знаем, что он лучший на своей позиции. Я очень доволен им, и вы можете видеть, что он выкладывается на 100%. Счастлив за три очка и за Роберта», – цитирует Флика издание AS.

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Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: AS
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