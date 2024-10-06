6 октября на «Мендисоросса» пройдет матч 9-го тура Примеры Испании, в котором «Алавес» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Алавес

Команда позапрошлый сезон провела в Сегунде. Оттуда получилось вернуться, но при этом было взято заветный пропуск только за счет успеха в стыковых поединках. Но зато уже на привычном уровне, вернувшись, уничтожители бобов добились достойного результата, финишировав строго на экваторе таблицы, десятыми. Да и сейчас подопечные Луиса Гарсии Пласы смогли хорошо стартовать. Они после шести туров уже выиграли трижды и собрали 10 очков. Но потом был скандальный матч против мадридского Реала. Там дали бой, забили дважды, но в итоге все равно уступили сливочным 2:3. И, похоже, отдали тогда все силы, ведь в следующем туре уступили Хетафе 0:2. Но теперь было время для того, чтобы восстановиться и настроиться на следующего гранда.

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Барселона

Клуб после неудачного прошлого сезона сменил наставника. Вместо местной легенды, Хави, пост занял Ханси Флик. И смог удачно начать на новом месте, при том, что параллельно пару осечек потерпел Реал. Но в сентябре начали появляться проблемы. Во-первых, с травмами проще не стало, и в лазарет угодил и новичок, Дани Ольмо. А для Тер Штегена и вовсе закончился сезон. Во-вторых, после серии побед начались осечки. В Лиге чемпионов подвел своих партнеров Эрик Гарсия, что ранним удалением помог Монако сенсационно обыграть дома фаворита из Каталонии. Не менее неожиданной была и победа Осасуны - в Памплоне закончили 4:2 в ее пользу. Но Янг Бойз после этого разгромили 5:0, а сейчас в Ла Лиге может дебютировать Щенсный, возобновивший карьеру, что только летом вешал перчатки на гвоздь.

Статистика личных встреч

Сине-гранатовые, конечно, доминируют. В последний раз они уступили в 2016-м году, а все три крайних поединка закончили победами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую кряду осечку кулес в Примере. Ставим на их победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,89).