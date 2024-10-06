Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алавес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Алавес
06.10.2024 17:15 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 октября 2024, 01:42 | Обновлено 06 октября 2024, 01:43
38
0

Алавес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 6 октября в 17:15 по Киеву

06 октября 2024, 01:42 | Обновлено 06 октября 2024, 01:43
38
0
Алавес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября на «Мендисоросса» пройдет матч 9-го тура Примеры Испании, в котором «Алавес» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Алавес

Команда позапрошлый сезон провела в Сегунде. Оттуда получилось вернуться, но при этом было взято заветный пропуск только за счет успеха в стыковых поединках. Но зато уже на привычном уровне, вернувшись, уничтожители бобов добились достойного результата, финишировав строго на экваторе таблицы, десятыми. Да и сейчас подопечные Луиса Гарсии Пласы смогли хорошо стартовать. Они после шести туров уже выиграли трижды и собрали 10 очков. Но потом был скандальный матч против мадридского Реала. Там дали бой, забили дважды, но в итоге все равно уступили сливочным 2:3. И, похоже, отдали тогда все силы, ведь в следующем туре уступили Хетафе 0:2. Но теперь было время для того, чтобы восстановиться и настроиться на следующего гранда.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Барселона

Клуб после неудачного прошлого сезона сменил наставника. Вместо местной легенды, Хави, пост занял Ханси Флик. И смог удачно начать на новом месте, при том, что параллельно пару осечек потерпел Реал. Но в сентябре начали появляться проблемы. Во-первых, с травмами проще не стало, и в лазарет угодил и новичок, Дани Ольмо. А для Тер Штегена и вовсе закончился сезон. Во-вторых, после серии побед начались осечки. В Лиге чемпионов подвел своих партнеров Эрик Гарсия, что ранним удалением помог Монако сенсационно обыграть дома фаворита из Каталонии. Не менее неожиданной была и победа Осасуны - в Памплоне закончили 4:2 в ее пользу. Но Янг Бойз после этого разгромили 5:0, а сейчас в Ла Лиге может дебютировать Щенсный, возобновивший карьеру, что только летом вешал перчатки на гвоздь.

Статистика личных встреч

Сине-гранатовые, конечно, доминируют. В последний раз они уступили в 2016-м году, а все три крайних поединка закончили победами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую кряду осечку кулес в Примере. Ставим на их победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Алавес
6 октбря 2024 -
17:15
Барселона
Фора Барселоны (-1) 1.89 Сделать ставку
По теме:
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Челси – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Алавес Барселона Алавес - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
Футбол | 05 октября 2024, 18:05 9
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух

Краснопир заработал и реализовал

Неожиданный финал. Рух вырвал ничью в добавленное время против Александрии
Футбол | 05 октября 2024, 17:37 22
Неожиданный финал. Рух вырвал ничью в добавленное время против Александрии
Неожиданный финал. Рух вырвал ничью в добавленное время против Александрии

Команды взорвались голами в конце тяжелого матча

Интер Майами с Месси, Суаресом и Кривцовым вырвал победу в MLS на 90+3-й
Футбол | 06.10.2024, 01:11
Интер Майами с Месси, Суаресом и Кривцовым вырвал победу в MLS на 90+3-й
Интер Майами с Месси, Суаресом и Кривцовым вырвал победу в MLS на 90+3-й
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
Бокс | 05.10.2024, 11:25
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
«Зачем его купили?..» Саленко раскритиковал Динамо за громкий трансфер
Футбол | 05.10.2024, 09:41
«Зачем его купили?..» Саленко раскритиковал Динамо за громкий трансфер
«Зачем его купили?..» Саленко раскритиковал Динамо за громкий трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
А как же Лунин? Ман Сити хочет подписать вратаря-героя матча против Реала
А как же Лунин? Ман Сити хочет подписать вратаря-героя матча против Реала
04.10.2024, 11:30 4
Футбол
Стало известно, где и против кого Беринчик будет защищать титул WBO
Стало известно, где и против кого Беринчик будет защищать титул WBO
05.10.2024, 01:32 2
Бокс
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
05.10.2024, 07:47 12
Футбол
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
04.10.2024, 22:32 4
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера с лучшим подбородком. Он дрался с Кличко
Майк Тайсон назвал боксера с лучшим подбородком. Он дрался с Кличко
05.10.2024, 00:30
Бокс
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
04.10.2024, 00:39
Футбол
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
04.10.2024, 18:30 45
Футбол
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после двух туров?
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после двух туров?
04.10.2024, 00:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем