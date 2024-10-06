Хет-трик Левандовски. Барселона сделала с Алавесом то, что не сумел Реал

6 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Мендисорротца в Витории-Гастейс. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых.

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Хет-трик оформил Роберт Левандовски. Польский форвард забил все 3 гола еще в первом тайме.

Интересно, что за тур до матча с Барсой Алавес играл с Реалом на выезде. Тогда сливочные побеждали 3:0, но пропустили на 85-й и 86-й, завершив поединок 3:2.

Сейчас Барселона занимает первое место в таблице с 24 очками после 9 туров. У ближайшего преследователя Реала на 3 пункта меньше. Алавес с 10 баллами располагается на 12-й строчке.

Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября

Алавес – Барселона – 0:3

Голы: Левандовски, 7, 22, 32