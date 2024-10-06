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Чемпионат Испании
Алавес
06.10.2024 17:15 – FT 0 : 3
Барселона
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Испания
06 октября 2024, 19:22 | Обновлено 06 октября 2024, 19:23
937
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Хет-трик Левандовски. Барселона сделала с Алавесом то, что не сумел Реал

Матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 завершился со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых

06 октября 2024, 19:22 | Обновлено 06 октября 2024, 19:23
937
1
Хет-трик Левандовски. Барселона сделала с Алавесом то, что не сумел Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Мендисорротца в Витории-Гастейс. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хет-трик оформил Роберт Левандовски. Польский форвард забил все 3 гола еще в первом тайме.

Интересно, что за тур до матча с Барсой Алавес играл с Реалом на выезде. Тогда сливочные побеждали 3:0, но пропустили на 85-й и 86-й, завершив поединок 3:2.

Сейчас Барселона занимает первое место в таблице с 24 очками после 9 туров. У ближайшего преследователя Реала на 3 пункта меньше. Алавес с 10 баллами располагается на 12-й строчке.

Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября

Алавес – Барселона – 0:3

Голы: Левандовски, 7, 22, 32

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Роберт Левандовски хет-трик Барселона Алавес Алавес - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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T-800
тяжелый календарь на старте, но команда на первом.
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