Хет-трик Левандовски. Барселона сделала с Алавесом то, что не сумел Реал
Матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 завершился со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых
6 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Барселона.
Поединок прошел на стадионе Мендисорротца в Витории-Гастейс. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых.
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Хет-трик оформил Роберт Левандовски. Польский форвард забил все 3 гола еще в первом тайме.
Интересно, что за тур до матча с Барсой Алавес играл с Реалом на выезде. Тогда сливочные побеждали 3:0, но пропустили на 85-й и 86-й, завершив поединок 3:2.
Сейчас Барселона занимает первое место в таблице с 24 очками после 9 туров. У ближайшего преследователя Реала на 3 пункта меньше. Алавес с 10 баллами располагается на 12-й строчке.
Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября
Алавес – Барселона – 0:3
Голы: Левандовски, 7, 22, 32
🔚 Final#AlavésBarça#LALIGAEASPORTS | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/g7sgVbgH5S— Deportivo Alavés (@Alaves) October 6, 2024
🚨🚨🚨 FULL TIME!!! 🚨🚨🚨#AlavésBarça pic.twitter.com/zImqg0n7Ke— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2024
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