Мбаппе и компания. Реал забил три гола Алавесу, но пришлось понервничать
Андрей Лунин остался в запасе, а в воротах галактикос сыграл Тибо Куртуа
Вечером 24 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Реал» и «Алавес».
Команды играли в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Хозяева поля забили три гола за первые 50 минут. Отличились: Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родриго.
Однако, забив на 85-й и 86-й минуте, гости сократили отставание до минимума.
Команда Карло Анчелотти получила нервную концовку, но сумела удержать победу (3:2).
Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в воротах галактикос сыграл Тибо Куртуа.
Лидеры Ла Лиги: Барселона (18), Реал (17), Атлетик (13), Атлетико (12).
Ла Лига. 7-й тур
Реал – Алавес – 3:2
Голы: Лукас Васкес, 1, Мбаппе, 40, Родриго, 48 – Бенавидес, 85, Кике Гарсия, 86
Турнирная таблица
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