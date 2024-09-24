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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
24.09.2024 22:00 – FT 3 : 2
Алавес
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Испания
24 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 00:11
124
0

Мбаппе и компания. Реал забил три гола Алавесу, но пришлось понервничать

Андрей Лунин остался в запасе, а в воротах галактикос сыграл Тибо Куртуа

24 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 00:11
124
0
Мбаппе и компания. Реал забил три гола Алавесу, но пришлось понервничать
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 24 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Реал» и «Алавес».

Команды играли в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Хозяева поля забили три гола за первые 50 минут. Отличились: Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родриго.

Однако, забив на 85-й и 86-й минуте, гости сократили отставание до минимума.

Команда Карло Анчелотти получила нервную концовку, но сумела удержать победу (3:2).

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в воротах галактикос сыграл Тибо Куртуа.

Лидеры Ла Лиги: Барселона (18), Реал (17), Атлетик (13), Атлетико (12).

Ла Лига. 7-й тур

Реал – Алавес – 3:2

Голы: Лукас Васкес, 1, Мбаппе, 40, Родриго, 48 – Бенавидес, 85, Кике Гарсия, 86

Турнирная таблица

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Андрей Лунин Реал - Алавес Килиан Мбаппе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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