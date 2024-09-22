Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
24.09.2024 22:00 - : -
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 сентября 2024, 12:46 | Обновлено 22 сентября 2024, 12:49
42
0

Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 24 сентября в 22:00

22 сентября 2024, 12:46 | Обновлено 22 сентября 2024, 12:49
42
0
Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

Во вторник, 24 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Алавес».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Алавес
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
Вильярреал – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид Алавес Реал - Алавес Андрей Лунин смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб
Футбол | 22 сентября 2024, 07:23 39
И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб
И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб

Экс-игрок донецкого Шахтера может стал владельцем ФСК Мариуполь

«Дерьмо случается». Судаков впервые высказался про незабитый пенальти в ЛЧ
Футбол | 22 сентября 2024, 10:14 14
«Дерьмо случается». Судаков впервые высказался про незабитый пенальти в ЛЧ
«Дерьмо случается». Судаков впервые высказался про незабитый пенальти в ЛЧ

Полузащитник «Шахтера» рассказал, как заменить негативные мысли положительными

Джошуа признался, из-за чего проиграл нокаутом титульный бой против Дюбуа
Бокс | 22.09.2024, 07:33
Джошуа признался, из-за чего проиграл нокаутом титульный бой против Дюбуа
Джошуа признался, из-за чего проиграл нокаутом титульный бой против Дюбуа
Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 22.09.2024, 13:22
Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Бокс | 22.09.2024, 08:05
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
21.09.2024, 20:53 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
20.09.2024, 17:11 15
Футбол
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
21.09.2024, 08:58 6
Бокс
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
22.09.2024, 00:33 97
Бокс
Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19
Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19
20.09.2024, 20:34 174
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
21.09.2024, 19:51
Футзал
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
20.09.2024, 12:23 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем