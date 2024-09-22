24.09.2024 22:00 - : -
Испания22 сентября 2024, 12:46 | Обновлено 22 сентября 2024, 12:49
42
0
Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 24 сентября в 22:00
22 сентября 2024, 12:46 | Обновлено 22 сентября 2024, 12:49
42
0
Во вторник, 24 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Алавес».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – АлавесСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2024, 07:23 39
Экс-игрок донецкого Шахтера может стал владельцем ФСК Мариуполь
Футбол | 22 сентября 2024, 10:14 14
Полузащитник «Шахтера» рассказал, как заменить негативные мысли положительными
Бокс | 22.09.2024, 07:33
Футбол | 22.09.2024, 13:22
Бокс | 22.09.2024, 08:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2024, 20:53 5
20.09.2024, 17:11 15
21.09.2024, 08:58 6
22.09.2024, 00:33 97
20.09.2024, 20:34 174
21.09.2024, 08:13
Футзал
20.09.2024, 12:23 3