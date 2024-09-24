24 сентября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 7-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Алавесом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом сезоне взяла ключевые трофеи, победив и в Примере, и в Лиге чемпионов. Но в новую темпораду входила не без проблем. И так мощное нападение было еще усилено - мало того, что подписали наконец-то Мбаппе, так еще и купили Эндрика. Но уход Крооса и Начо Флорентино Перес проигнорировал. В центр поля он накупил немало игроков чуть раньше, вплоть до Беллингема в прошлом сезоне. А вот в обороне есть вопросы, тем более что Алаба вернется не скоро. Возможно, это все и сказывается, ведь стартовали подопечные Анчелотти не лучшим образом. В Примере были потеряны очки в выездных матчах отнюдь не с грандами, Мальоркой и Лас-Пальмасом. А Штутгарт в Лиге чемпионов дожали только в концовке, до гола Рюдигера на 83-й минуте была ничья. С Эспаньолом в прошлом туре сначала был автогол Куртуа, в начале второго тайма, но потом ответили галактикос, забив четырежды.

Алавес

Клуб очень натужно возвращался в 2023-м году в Примеру после короткого пребывания во втором дивизионе страны. Но уже там подопечные Луиса Гарсии Пласы показали, что отнюдь лишними не будут, и в итоге замкнули топ-10 таблицы Ла Лиги. Но, что немаловажно, представитель Витории вполне жизнеспособен и сейчас, в разгар второго года после повышения. Да, начинали с поражения Сельте, но потом разделили очки с завсегдатаем еврокубков, Бетисом, а у Реала Сосьедад и Лас-Пальмаса даже выиграли. Но в сентябре уничтожители бобов уступили 2:3 на поле Эспаньола. Впрочем, Севилью потом обыграли уверенно: забили по голу в каждом из таймов, и только потом пропустили.

Статистика личных встреч

8 из 9 последних поединков, в том числе уже 5 кряду, выигрывались галактикос.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом сливочных. Но они не лишены проблем, так что стоит ставить на нейтральные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,8).