Реал Мадрид

Реал – Алавес – 3:2. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Испании
Вечером 24 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Реал» и «Алавес».
Команды играли в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева поля забили три гола за первые 50 минут. Отличились: Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родриго.
Однако, забив на 85-й и 86-й минуте, гости сократили отставание до минимума. Команда Карло Анчелотти получила нервную концовку, но сумела удержать победу (3:2).
Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в воротах галактикос сыграл Тибо Куртуа.
Ла Лига. 7-й тур
Реал – Алавес – 3:2
Голы: Лукас Васкес, 1, Мбаппе, 40, Родриго, 48 – Бенавидес, 85, Кике Гарсия, 86
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Лукас Васкес, 1 мин.
ГОЛ! 2:0. Килиан Мбаппе, 40 мин.
ГОЛ! 3:0. Родриго, 48 мин.
ГОЛ! 3:1. Карлос Бенавидес, 85 мин.
ГОЛ! 3:2. Кике Гарсия, 86 мин.
События матча
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