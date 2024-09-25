Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Алавес – 3:2. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
24.09.2024 22:00 – FT 3 : 2
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 01:29
78
0

Реал – Алавес – 3:2. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Испании

25 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 01:29
78
0
Реал – Алавес – 3:2. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 24 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Реал» и «Алавес».

Команды играли в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева поля забили три гола за первые 50 минут. Отличились: Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родриго.

Однако, забив на 85-й и 86-й минуте, гости сократили отставание до минимума. Команда Карло Анчелотти получила нервную концовку, но сумела удержать победу (3:2).

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в воротах галактикос сыграл Тибо Куртуа.

Ла Лига. 7-й тур

Реал – Алавес – 3:2

Голы: Лукас Васкес, 1, Мбаппе, 40, Родриго, 48 – Бенавидес, 85, Кике Гарсия, 86

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Лукас Васкес, 1 мин.

ГОЛ! 2:0. Килиан Мбаппе, 40 мин.

ГОЛ! 3:0. Родриго, 48 мин.

ГОЛ! 3:1. Карлос Бенавидес, 85 мин.

ГОЛ! 3:2. Кике Гарсия, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Бенавидес (Алавес).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
По теме:
Тер Штеген выступил с признанием после операции на колене
Молодой украинец – в резерве. Эмполи одолел Торино в Кубке, забив на 90 мин
Автогол помог. Команда Фабрегаса одержала первую победу в сезоне
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Лукас Васкес Андрей Лунин Килиан Мбаппе видео голов и обзор Родриго Гоес Реал - Алавес Тибо Куртуа Кике Гарсия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
Бокс | 24 сентября 2024, 07:37 8
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»

Британца интересует только бой с Усиком

Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
Бокс | 24 сентября 2024, 08:17 2
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет

Владимир Золотарев считает, что Кличко-младший подвергся психологическим играм Тайсона

Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Футзал | 24.09.2024, 19:28
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Футбол | 24.09.2024, 15:12
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку перед матчем с Лацио
Футбол | 24.09.2024, 23:23
ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку перед матчем с Лацио
ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку перед матчем с Лацио
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал короля хевивейта после мегафайта Джошуа – Дюбуа
Леннокс Льюис назвал короля хевивейта после мегафайта Джошуа – Дюбуа
23.09.2024, 00:01 2
Бокс
Уайт отреагировал на слова Фьюри о том, что он победит Усика и Дюбуа
Уайт отреагировал на слова Фьюри о том, что он победит Усика и Дюбуа
24.09.2024, 02:47 1
Бокс
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
24.09.2024, 00:01 4
Бокс
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
23.09.2024, 09:59 34
Футбол
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
24.09.2024, 07:11 24
Бокс
«Сказки». Экс-жена Тимощука высказалась о службе его отца в ТрО
«Сказки». Экс-жена Тимощука высказалась о службе его отца в ТрО
23.09.2024, 12:25 12
Футбол
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
23.09.2024, 07:43
Футбол
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
24.09.2024, 00:16 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем