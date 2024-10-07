Испания07 октября 2024, 08:48 |
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Алавес – Барселона – 0:3. Как Левандовски сделал хет-трик. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги 2024/25
07 октября 2024, 08:48 |
321
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6 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Барселона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Мендисорротца в Витории-Гастейс. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых. Хет-трик оформил Роберт Левандовски.
Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября
Алавес – Барселона – 0:3
Голы: Левандовски, 7, 22, 32
Видео голов и обзор матча:
События матча
32’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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