6 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Барселона.

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Поединок прошел на стадионе Мендисорротца в Витории-Гастейс. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых. Хет-трик оформил Роберт Левандовски.

Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября

Алавес – Барселона – 0:3

Голы: Левандовски, 7, 22, 32

Видео голов и обзор матча: