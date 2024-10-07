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Чемпионат Испании
Алавес
06.10.2024 17:15 – FT 0 : 3
Барселона
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Испания
07 октября 2024, 08:48 |
321
0

Алавес – Барселона – 0:3. Как Левандовски сделал хет-трик. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги 2024/25

07 октября 2024, 08:48 |
321
0
Алавес – Барселона – 0:3. Как Левандовски сделал хет-трик. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

6 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Мендисорротца в Витории-Гастейс. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых. Хет-трик оформил Роберт Левандовски.

Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября

Алавес – Барселона – 0:3

Голы: Левандовски, 7, 22, 32

Видео голов и обзор матча:

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Роберт Левандовски хет-трик Алавес Барселона Алавес - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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