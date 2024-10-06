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  4. Экс-игрок Челси – про Мудрика: «Его ноги слишком быстры для его мозга»
Англия
06 октября 2024, 02:54 |
240
2

Экс-игрок Челси – про Мудрика: «Его ноги слишком быстры для его мозга»

Джейсон Канди раскритиковал игру Михаила

06 октября 2024, 02:54 |
240
2
Экс-игрок Челси – про Мудрика: «Его ноги слишком быстры для его мозга»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок Челси Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика:

«Пока я не вижу для него места в команде. Он находится позади Санчо, позади Нету. Он не может ничего дать. Он на самом дне.

Иногда я вижу, что его ноги слишком быстры для его мозга. У него так много под капотом, но, черт возьми, чем он занимается на поле?», – сказал Канди.

В активе Мудрика за Челси в сезоне 2024/25 два ассиста. 3 октября Михаил отдал голевой пас в поединке Лиги конференций после Гента.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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TolsTIyELF
ну так продайте его в Испанию.
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