Англия06 октября 2024, 02:54 |
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Экс-игрок Челси – про Мудрика: «Его ноги слишком быстры для его мозга»
Джейсон Канди раскритиковал игру Михаила
06 октября 2024, 02:54 |
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Бывший игрок Челси Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика:
«Пока я не вижу для него места в команде. Он находится позади Санчо, позади Нету. Он не может ничего дать. Он на самом дне.
Иногда я вижу, что его ноги слишком быстры для его мозга. У него так много под капотом, но, черт возьми, чем он занимается на поле?», – сказал Канди.
В активе Мудрика за Челси в сезоне 2024/25 два ассиста. 3 октября Михаил отдал голевой пас в поединке Лиги конференций после Гента.
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