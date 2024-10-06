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  4. Каролина Мухова – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 октября 2024, 02:39 |
6
0

Каролина Мухова – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Пекине

06 октября 2024, 02:39 |
6
0
Каролина Мухова – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

6 октября состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Чешская теннисистка Каролина Мухова (Чехия, WTA 49) сыграет против американки Коко Гофф (WTA 6). Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Коко.

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Каролина Мухова Коко Гофф смотреть онлайн WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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