Каролина Мухова – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Чешская теннисистка Каролина Мухова (Чехия, WTA 49) сыграет против американки Коко Гофф (WTA 6). Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Коко.

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