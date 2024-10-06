Каролина Мухова – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Пекине
6 октября состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
Чешская теннисистка Каролина Мухова (Чехия, WTA 49) сыграет против американки Коко Гофф (WTA 6). Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Коко.
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