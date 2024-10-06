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Англия
06 октября 2024, 03:06 |
227
1

Ведущий talkSPORT: «У Мудрика нет футбольного IQ, чтобы играть в АПЛ»

Квеку Афари не понравилась игра Михаила даже в матче против Гента

06 октября 2024, 03:06 |
227
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Ведущий talkSPORT: «У Мудрика нет футбольного IQ, чтобы играть в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Ведущий talkSPORT Квеку Афари заявил, что Михаилу Мудрику не хватает футбольного IQ, чтобы выступать в АПЛ:

«Он играет в Лиге конференций, но не может проявить себя даже там. Это игрок, у которого есть способностей. Просто у него, к сожалению, нет футбольного IQ, чтобы играть на таком уровне», – сказал Афари.

В активе Мудрика за Челси в сезоне 2024/25 два ассиста. 3 октября Михаил отдал голевой пас в поединке Лиги конференций после Гента.

Мудрика раскритиковал и экс-игрок лондонского клуба Джейсон Канди.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига конференций Гент
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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TolsTIyELF
нет, просто чемпионат англии - гов"о.
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