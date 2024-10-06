Ведущий talkSPORT: «У Мудрика нет футбольного IQ, чтобы играть в АПЛ»
Квеку Афари не понравилась игра Михаила даже в матче против Гента
Ведущий talkSPORT Квеку Афари заявил, что Михаилу Мудрику не хватает футбольного IQ, чтобы выступать в АПЛ:
«Он играет в Лиге конференций, но не может проявить себя даже там. Это игрок, у которого есть способностей. Просто у него, к сожалению, нет футбольного IQ, чтобы играть на таком уровне», – сказал Афари.
В активе Мудрика за Челси в сезоне 2024/25 два ассиста. 3 октября Михаил отдал голевой пас в поединке Лиги конференций после Гента.
Мудрика раскритиковал и экс-игрок лондонского клуба Джейсон Канди.
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