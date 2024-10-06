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  4. Юлия Стародубцева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 октября 2024, 02:21 |
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Юлия Стародубцева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации турнира WTA 1000 в Ухане

06 октября 2024, 02:21 |
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Юлия Стародубцева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

6 октября украинская теннисистка Юлия Стародуцбцева (WTA 115) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 90). Встреча состоится 2-м запуском на корте №4 после матча Цуренко – Андреева. Ориентировочное время начала игры – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу украинки.

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Анна Бондар Юлия Стародубцева WTA Ухань смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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