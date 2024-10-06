Юлия Стародубцева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября украинская теннисистка Юлия Стародуцбцева (WTA 115) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 90). Встреча состоится 2-м запуском на корте №4 после матча Цуренко – Андреева. Ориентировочное время начала игры – 07:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу украинки.