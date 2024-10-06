WTA06 октября 2024, 02:21 |
40
0
Юлия Стародубцева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации турнира WTA 1000 в Ухане
06 октября 2024, 02:21 |
40
0
6 октября украинская теннисистка Юлия Стародуцбцева (WTA 115) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В финальном раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 90). Встреча состоится 2-м запуском на корте №4 после матча Цуренко – Андреева. Ориентировочное время начала игры – 07:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу украинки.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2024, 19:52 24
Тарас Степаненко и Владимир Бражко получили травмы
Теннис | 04 октября 2024, 16:33 3
4 октября на соревнованиях WTA 1000 состоялись четвертьфиналы в верхней части сетки
Футбол | 05.10.2024, 07:47
Футбол | 05.10.2024, 18:05
Футбол | 05.10.2024, 09:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
Бокс
05.10.2024, 15:34 11
04.10.2024, 13:31
04.10.2024, 16:46 30
05.10.2024, 01:32 2
04.10.2024, 00:44
Футбол