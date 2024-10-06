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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 03:45 | Обновлено 06 октября 2024, 04:19
95
0

Александр ПОЗДЕЕВ: «Не хватило мастерства и удачи»

Тренер «Колоса» прокомментировал ничью с «Левым берегом»

06 октября 2024, 03:45 | Обновлено 06 октября 2024, 04:19
95
0
Александр ПОЗДЕЕВ: «Не хватило мастерства и удачи»
УПЛ ТВ. Александр Поздеев

Тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев проанализировал ничью своей команды в матче 9 тура УПЛ против киевского «Левого берега» (0:0).

«Причиной плохой реализации, как ни банально, является мастерство. Где-то не исполнили эпизод – все очень банально, мастерства немного не хватило.

Хочется больше создавать, есть некоторые структурные моменты, которые нам нужно улучшить, чтобы у нас было больше возможностей доходить до заключительной зоны. Моменты были, и мы очень расстроены, очень хотели победить, но где-то мастерства, где-то удачи немного не хватило. Из этого состоит футбол.

С положительного – мы ничего не дали создать сопернику. Только из наших угловых была большая опасность. Я этим очень недоволен, мы будем это улучшать, решать.

Мы играли первым номером, доминировали, пытались создавать моменты. Хотелось бы создавать большее давление у ворот соперника. Тогда соперник вздрогнет, устанет, потеряет концентрацию, а когда мы даем им передышку – они качественнее обороняются. Мы очень хотели победить и расстроены этим результатом», – сказал Поздеев.

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Сергей Рипьюк Источник: YouTube
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