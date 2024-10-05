Ковалевская нереализация. Колос сыграл вничью с Левым берегом
Соседи по турнирной таблице поделили очки
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 9-й тур.
«Колос» – «Левый берег» – 0:0
Предупреждения: Криворучко (35), Ориховский (38) – Приходько (55), Банада (90)
«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бондаренко, Козик, Ориховский (Салабай, 68), Демченко, Криворучко (Гагнидзе, 46), Велетень (Гусол, 79), Третьяков, Боливар (Безбородько, 68)
«Левый берег»: Механив, Шаповал, Семенов, Акимов, Соколов, Дедух, Приходько (Банада, 85), М.Когут (Войцеховский, 75), Синица (Спиваков, 75), Галас (И.Когут, 75), Кобзарь (Сухоручко, 46)
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Стадион «Колос» (Ковалевка)
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