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Премьер-лига
Колос Ковалевка
05.10.2024 18:00 – FT 0 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 19:53 | Обновлено 05 октября 2024, 19:58
275
1

Ковалевская нереализация. Колос сыграл вничью с Левым берегом

Соседи по турнирной таблице поделили очки

05 октября 2024, 19:53 | Обновлено 05 октября 2024, 19:58
275
1
Ковалевская нереализация. Колос сыграл вничью с Левым берегом

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Колос» – «Левый берег» – 0:0

Предупреждения: Криворучко (35), Ориховский (38) – Приходько (55), Банада (90)

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бондаренко, Козик, Ориховский (Салабай, 68), Демченко, Криворучко (Гагнидзе, 46), Велетень (Гусол, 79), Третьяков, Боливар (Безбородько, 68)

«Левый берег»: Механив, Шаповал, Семенов, Акимов, Соколов, Дедух, Приходько (Банада, 85), М.Когут (Войцеховский, 75), Синица (Спиваков, 75), Галас (И.Когут, 75), Кобзарь (Сухоручко, 46)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Левый Берег Киев Колос - Левый Берег отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Gargantua81
Колос, Левый берег, Оболонь и Ингулец я бы принудительно в пердив отправил.
за антифутбол
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