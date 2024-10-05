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Премьер-лига
Колос Ковалевка
05.10.2024 18:00 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 08:32 |
121
0

Колос – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

05 октября 2024, 08:32 |
121
0
Колос – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 5 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шандор О.А. из Львова.

Колос – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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