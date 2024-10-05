Колос Ковалевка

Колос – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
5 октября состоится матч 9-го тура УПЛ
В субботу, 5 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Левый Берег».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Шандор О.А. из Львова.
Колос – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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