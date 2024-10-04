Колос Ковалевка

В субботу, 5 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Левый берег». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 18:00.

Команды разместились на соседних местах турнирной таблицы: «Колос» опережает «Левый берег» на одно очко. В прошлом туре ковалевцы во Львове сыграли вничью с «Рухом» (0:0), а подопечные Виталия Первака проиграли киевскому «Динамо» (0:3). Гостям в предстоящей встрече не поможет дисквалифицированный Валерий Самар, получивший красную карточку в противостоянии с «бело-синими».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.