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Премьер-лига
Колос Ковалевка
05.10.2024 18:00 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 22:08 |
29
0

Колос – Левый берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9 тура Украинской Премьер-лиги

04 октября 2024, 22:08 |
29
0
Колос – Левый берег. Текстовая трансляция матча
ФК Колос

В субботу, 5 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Левый берег». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 18:00.

Команды разместились на соседних местах турнирной таблицы: «Колос» опережает «Левый берег» на одно очко. В прошлом туре ковалевцы во Львове сыграли вничью с «Рухом» (0:0), а подопечные Виталия Первака проиграли киевскому «Динамо» (0:3). Гостям в предстоящей встрече не поможет дисквалифицированный Валерий Самар, получивший красную карточку в противостоянии с «бело-синими».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
5 октбря 2024 -
18:00
Левый Берег
Ничья 3.35 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Левый Берег Киев текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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