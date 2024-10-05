Колос Ковалевка

В девятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 5 октября, в Ковалевке встретятся «Колос» и «Левый Берег». Хозяева поля, которые в прошлом матче смогли не проиграть «Руху» (0:0), и занимают 12 место, будут играть против Левого Берега, который прошедший матч проиграл «Динамо» (0:3), и находится на ступеньку ниже.

Колос

Можно сделать вывод, что для «колосков» международная пауза пошла на пользу, ведь подопечным Александра Поздеева в трех поединках удалось взять 5 очков, а учитывая, что в соперниках у «Колоса» были ЛНЗ, «Заря» и «Рух», и только добытые 2 пункта до перерыва, то такие результаты являются чуть не идеальными. К тому же во время паузы в команду перешли центральный защитник Илир Красничи из Косово и форвард «Альбасете» Джованни Боливар из Венесуэлы, которые сразу начали играть в основе, и усилили команду.

Теперь «Колосу» предстоит игра против новичка элиты — «Левого Берега», который тоже хочет прервать неудачную серию.

Левый Берег

Что касается «Левого Берега», то новичок чемпионата начал сезон с трех подряд поражений, однако потом выдал победную серию из двух поединков (против «Черноморца» и «Вереса»), и на перерыв ушел с 6 очками в активе. Однако после перерыва «аистам» пришлось играть три матча подряд против лидеров - «Кривбасса», «Александрии», да еще «Динамо». И подопечные Виталия Первака проиграли все эти матчи с общим счётом 0:6.

Теперь «Левый Берег» едет в гости к еще одной команде с Киевщины — «Колосу», который имеет лучшее положение в таблице, и сейчас неожиданно демонстрирует хорошие результаты.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

Обе команды помимо географического расположения, объединяет еще тот факт, что они сейчас соседи в таблице («Колос» на 12 месте, «Левый Берег» на 13). Учитывая, что «Колос» захочет продолжить свою беспроигрышную серию, а «Левый Берег» - реабилитироваться за поражения, нашим вариантом будет ничья, которая бы устроила оба коллектива.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Поправка, Красничи, Демченко, Ориховский, Алефиренко, Третьяков, Боливар

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Семенов, Якимив, Соколов, Банада, Приходько, Галас, Когут, Спиваков, Сухоручко

Прогноз Sport.ua Колос Ковалевка Левый Берег Ничья 3.35 Сделать ставку