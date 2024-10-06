Виталий ПЕРВАК: «Нам придется страдать, по-другому не будет»

Главный тренер киевского «Левого берега» Виталий Первак проанализировал игру своих подопечных в матче 9 тура УПЛ против ковалевского «Колоса» (0:0).

«После матча имею только положительные эмоции. Получили одно очко на выезде против хорошей команды. У «Колоса» есть много квалифицированных футболистов, хороший тренерский штаб. Мы готовились к этой игре, знали, против кого будем играть. Но у нас были проблемы с выходом из обороны. У нас есть над чем работать.

По поводу игры могу сказать, что доволен, что не пропустили. В этом матче у нас не получалась игра в атаке. Нам еще придется чуть-чуть страдать, по-другому не будет никак – мы дебютанты. Хотелось, чтобы футболисты играли в пас, чтобы не теряли мяч в простых ситуациях. Но от матча к матчу у нас очень серьезные оппоненты. Важно не ошибаться у собственных ворот, чтобы не помогать команде соперника.

Погода? Да, она повлияла на футболистов, с мячом было труднее работать, но обе команды ощутили последствия дождя. Настроение после игры положительное, игра была за шесть очков. Сегодня сказал игрокам, что стратегическая задача на сегодняшний день – не проиграть, ведь мы с «Колосом» соседи в таблице. Продолжаем работать и смотрим только вперед!», – сказал Первак.