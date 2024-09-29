И снова 0:0. Рух не сумел переиграть Колос на Арене Львов

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Украинская Премьер-лига. 8 тур

«Рух» – «Колос» – 0:0

Предупреждения: Дидык, 53, Федор, 73 – Криворучко, 63, Козик, 76

«Рух»: Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Пидгурский, Притула (Рунич, 81) – Квасница (Клайвер, 70), Федор, Карабин (Климчук, 60) – Краснопир

«Колос»: Пахолюк – Поправка (Криворучко, 46), Бондаренко, Козык, Цуриков – Демченко, Красничи – Третьяков (Велетень, 90+4), Оиеховский, Алефиренко (Диего, 72) – Боливар (Паулаускас, 72)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

«Арена Львов» (Львов)

РУХ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА