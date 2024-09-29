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  4. И снова 0:0. Рух не сумел переиграть Колос на Арене Львов
Премьер-лига
Рух Львов
29.09.2024 15:30 – FT 0 : 0
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 17:29 | Обновлено 29 сентября 2024, 17:32
315
5

И снова 0:0. Рух не сумел переиграть Колос на Арене Львов

Львовская команда третий раз подряд сыграла 0:0 и не пропустила в пятом матче подряд

29 сентября 2024, 17:29 | Обновлено 29 сентября 2024, 17:32
315
5
И снова 0:0. Рух не сумел переиграть Колос на Арене Львов
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 8 тур

«Рух» – «Колос» – 0:0

Предупреждения: Дидык, 53, Федор, 73 – Криворучко, 63, Козик, 76

«Рух»: Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Пидгурский, Притула (Рунич, 81) – Квасница (Клайвер, 70), Федор, Карабин (Климчук, 60) – Краснопир

«Колос»: Пахолюк – Поправка (Криворучко, 46), Бондаренко, Козык, Цуриков – Демченко, Красничи – Третьяков (Велетень, 90+4), Оиеховский, Алефиренко (Диего, 72) – Боливар (Паулаускас, 72)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

«Арена Львов» (Львов)

РУХ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 5
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_Quantum19_
Очікування "динамофанів-боліл" на їх превеликий жаль, не виправдались.) Нічия.
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0
Pavel_i_CO
У лугандонів відлягло. Не злили іржаву плісняву на п'яте місце...Хай гниють на четвертому... Але, ні в якому разі, не змінюйте тренера)
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0
DK1961
Ржавое сообщество может опрокинуть бояру в своей канализации под площадью ленина в юзовке - уберегли свое законное 4-,е место
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0
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_Quantum19_
@Pavel_i_CO, бажаю тобі так само продовжувати гнити у своєму сірому та блідому Києві.))
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-2
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