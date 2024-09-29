Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы недовольны ни результатом, ни своей игрой»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью 0:0 своей команды в матче 8 тура УПЛ против ковалевского «Колоса».

«Мы недовольны ни результатом, ни своей игрой. Ничья – закономерный результат того, что было на поле. Команда с первых минут не выполняла установку на матч. «Рух» контролировал мяч большую часть игрового времени, но это было позади. Хочется создавать больше моментов, активнее играть на атаку, демонстрировать футбол, который мы пропагандируем. К сожалению, сегодня нам не удалось так сыграть. Не думаю, что стерильный контроль мяча у своих ворот нравится болельщикам.

«Колос» хорошо оборонялся, действовал дисциплинированно и играл очень качественно. Ковалевцы надежно перекрыли все зоны, а нашим игрокам не хватило мастерства преодолевать такую ​​насыщенную оборону. Причиной этого также отсутствие опыта у нашей молодежи – нам было тяжело раскрывать эту защиту. У нас играют футболисты молодежной сборной Украины, которые должны уметь играть и в такой футбол.

Вышедшие на замену игроки не усилили игру, поэтому я недоволен тем, как сработали наши замены. Что касается Климчука, то Юрий восстановился после сложной травмы, но ему еще нужно время, чтобы набрать оптимальную форму. Свое игровое время он получит, чтобы поскорее вернуть свои привычные кондиции.

Основной акцент в подготовке к сопернику мы делаем на своей игре. Конечно, мы изучаем некоторые детали игры наших оппонентов, но мы не подстраиваемся под них, а хотим демонстрировать свой футбол. Поэтому в своем тренировочном цикле «Рух» ничего не изменит, но команда проанализирует свои ошибки и постарается их больше не допускать. Прежде всего нужно реализовывать то преимущество, которое мы имеем в поле, – сказал Пономарев.