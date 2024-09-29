В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и ковалевский «Колос». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 15:30.

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«Рух» продолжает считаться темной лошадкой чемпионата, имея шансы подняться в турнирной таблице, если победит. Несмотря на две ничьи подряд, команда Виталия Пономарева демонстрирует уверенность и хорошо справляется даже с сильными соперниками, такими как «Динамо». Тем временем «Колос» столкнулся с проблемами на старте сезона, но одержал свою первую победу, хотя тренеру Александру Поздееву пока не гарантируют стабильность в клубе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Колос» в украинской версии сайта.