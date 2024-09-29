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Премьер-лига
Рух Львов
29.09.2024 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 07:39 |
93
0

Рух – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8 тура Украинской Премьер-лиги

29 сентября 2024, 07:39 |
93
0
Рух – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и ковалевский «Колос». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Рух» продолжает считаться темной лошадкой чемпионата, имея шансы подняться в турнирной таблице, если победит. Несмотря на две ничьи подряд, команда Виталия Пономарева демонстрирует уверенность и хорошо справляется даже с сильными соперниками, такими как «Динамо». Тем временем «Колос» столкнулся с проблемами на старте сезона, но одержал свою первую победу, хотя тренеру Александру Поздееву пока не гарантируют стабильность в клубе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Колос» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
29 сентября 2024 -
15:30
Колос Ковалевка
Победа Руха 1.83 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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