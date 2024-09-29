Рух – Колос – 0:0. Засуха не только в Ковалевке. Видеообзор матча
Команды голов не забивали
Закончился матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались львовский «Рух» и ковалевский «Колос». Игра закончилась ничьей 0:0. Такой счет фиксируется в уже третьем матче львовян подряд.
Украинская Премьер-лига. 8 тур
«Рух» – «Колос» – 0:0
Предупреждения: Дидык, 53, Федор, 73 – Криворучко, 63, Козик, 76
«Рух»: Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Пидгурский, Притула (Рунич, 81) – Квасница (Клайвер, 70), Федор, Карабин (Климчук, 60) – Краснопир
«Колос»: Пахолюк – Поправка (Криворучко, 46), Бондаренко, Козык, Цуриков – Демченко, Красничи – Третьяков (Велетень, 90+4), Ориховский, Алефиренко (Диего, 72) – Боливар (Паулаускас, 72)
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
«Арена Львов» (Львов)
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