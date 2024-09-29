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Премьер-лига
Рух Львов
29.09.2024 15:30 – FT 0 : 0
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 19:46 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:03
289
0

Рух – Колос – 0:0. Засуха не только в Ковалевке. Видеообзор матча

Команды голов не забивали

29 сентября 2024, 19:46 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:03
289
0
Рух – Колос – 0:0. Засуха не только в Ковалевке. Видеообзор матча
УПЛ

Закончился матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались львовский «Рух» и ковалевский «Колос». Игра закончилась ничьей 0:0. Такой счет фиксируется в уже третьем матче львовян подряд.

Украинская Премьер-лига. 8 тур

«Рух» – «Колос» – 0:0

Предупреждения: Дидык, 53, Федор, 73 – Криворучко, 63, Козик, 76

«Рух»: Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Пидгурский, Притула (Рунич, 81) – Квасница (Клайвер, 70), Федор, Карабин (Климчук, 60) – Краснопир

«Колос»: Пахолюк – Поправка (Криворучко, 46), Бондаренко, Козык, Цуриков – Демченко, Красничи – Третьяков (Велетень, 90+4), Ориховский, Алефиренко (Диего, 72) – Боливар (Паулаускас, 72)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

«Арена Львов» (Львов)

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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