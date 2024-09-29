В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и ковалевский «Колос». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 15:30.

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Рух

«Рух», как и в прошлом сезоне, считается темной лошадкой чемпионата. Во Львове амбициозный проект, есть вера в собственные силы и желание ждать столько, сколько будет нужно. В случае победы «руховцы» обойдут ЛНЗ и «Шахтер», уже сыгравшие свои матчи, и выйдут на четвертое место в турнирной таблице.

После удачного начала чемпионата подопечные Виталия Пономарева притормозили дважды сыграв подряд 0:0. Но вряд ли можно считать эти результаты признаками какого-то спада, поскольку в матче с «Ворсклой» игра происходила на газоне такого плохого качества, что никакого преимущества технические игроки «Руха» не имели (в Полтаве сразу же начали перестилать травяное покрытие), а 0:0 в матче с «Динамо» практически для всех команд нашего чемпионата считается достаточно почетным счетом, тем более, что в той игре «львы» не отсиживались в атаке, а пробовали играть с грандом на равных и у них это прекрасно получалось.

Кажется, Виталий Пономарев нашел оптимальный состав, однако есть и усиление – после травм вернулись Сапуга, Плюман и Климчук. В частности, форвард уже успел сыграть несколько минут против «Динамо».

Колос

«Колос», имея вполне неплохой по меркам УПЛ состав, начал чемпионат провально, в результате чего оказался в подвале таблицы. Начались разговоры об отставке главного тренера Александра Поздеева.

Однако тренер немного поправил свое положение в клубе. В матче 6 тура ковалевцы встречались с такой же кризисной «Зарей» и сумели минимально победить благодаря голу Третьякова. Эта победа стала для «Колоса» первой в сезоне.

Александр Поздеев заявил, что его команда находится в процессе перестройки, и сообщил, что скоро ждать быстрых результатов вряд ли стоит. Интересно, даст ли ему руководство карт-бланш или терпение Андрея Засухи все же лопнет раньше?

Правда, вряд ли игра с «Рухом» будет решающей, все же львовяне, очевидно, сейчас сильнее. Поэтому допустим, что санкции на главного тренера будут налагаться в случае позорного разгромного поражения и/или безвольной игры.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли одиннадцать матчей: четыре раза побеждал «Рух», «Колос» был сильнее в пяти матчах, еще две игры закончились вничью. Разница мячей – 9:12.

Ориентировочные составы

«Рух»: Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Пидгурский, Притула – Квасница, Федор, Карабин – Краснопир

«Колос»: Пахолюк – Поправка, Бондаренко, Козык, Цуриков – Демченко, Красничи, Ориховский – Боливар, Гусол, Третьяков

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем, что «Рух» сумеет все же реализовать преимущество в классе и дожать соперника.