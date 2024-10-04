В воскресенье, 6 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Балакин М.А. из Киевской области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на You Tube.