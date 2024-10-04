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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 11:28 |
167
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс

6 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 11:28 |
167
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс
УПЛ

В воскресенье, 6 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Балакин М.А. из Киевской области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на You Tube.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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