Украина. Премьер лига04 октября 2024, 11:28 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс
6 октября состоится матч 9-го тура УПЛ
04 октября 2024, 11:28 |
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В воскресенье, 6 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Кривбасс».
Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Балакин М.А. из Киевской области.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на You Tube.
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