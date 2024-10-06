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  4. Реал продолжает погоню за рекордом Барселоны в Ла Лиге. Сколько еще матчей?
Испания
06 октября 2024, 09:19 |
627
0

Реал продолжает погоню за рекордом Барселоны в Ла Лиге. Сколько еще матчей?

Мадридцы остаются непобедимыми

06 октября 2024, 09:19 |
627
0
Реал продолжает погоню за рекордом Барселоны в Ла Лиге. Сколько еще матчей?
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября в 9-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0.

Эта победа позволила подопечным Карло Анчелотти довести серию своих матчей без поражений в национальном чемпионате до 41.

Рекорд всех времен в Ла Лиге принадлежит «Барселоне» и составляет 43 поединка.

Далее, согласно календарю, «Реал» встретится с «Сельтой» (в гостях), «Барселоной» (дома) и «Валенсией» (в гостях).

Напомним, ранее сообщалось, что легенда «Реала» сорвал овации в матче с «Вильярреалом».

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Барселона
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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