Реал продолжает погоню за рекордом Барселоны в Ла Лиге. Сколько еще матчей?

5 октября в 9-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0.

Эта победа позволила подопечным Карло Анчелотти довести серию своих матчей без поражений в национальном чемпионате до 41.

Рекорд всех времен в Ла Лиге принадлежит «Барселоне» и составляет 43 поединка.

Далее, согласно календарю, «Реал» встретится с «Сельтой» (в гостях), «Барселоной» (дома) и «Валенсией» (в гостях).

Напомним, ранее сообщалось, что легенда «Реала» сорвал овации в матче с «Вильярреалом».