Испания06 октября 2024, 09:19 |
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Реал продолжает погоню за рекордом Барселоны в Ла Лиге. Сколько еще матчей?
Мадридцы остаются непобедимыми
06 октября 2024, 09:19 |
627
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5 октября в 9-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0.
Эта победа позволила подопечным Карло Анчелотти довести серию своих матчей без поражений в национальном чемпионате до 41.
Рекорд всех времен в Ла Лиге принадлежит «Барселоне» и составляет 43 поединка.
Далее, согласно календарю, «Реал» встретится с «Сельтой» (в гостях), «Барселоной» (дома) и «Валенсией» (в гостях).
Напомним, ранее сообщалось, что легенда «Реала» сорвал овации в матче с «Вильярреалом».
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