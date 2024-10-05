ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
В УАФ подтвердили, что Пихаленок и Бражко не сыграют против Грузии и Чехии
В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.
По информации пресс-службы УАФ, тренерский штаб сборной Украины довызвал полузащитника киевлян Виталия Буяльского и его коллегу по амплуа из «Александрии» Ивана Калюжного – для которого это первый вызов в главную команду страны.
Зато, в связи с повреждениями, футболисты «Динамо» Владимир Бражко и Александр Пихаленок пропустят матчи сборной в октябре.
Ранее Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко.
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