Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
Лига наций
05 октября 2024, 21:40 |
973
3

ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант

В УАФ подтвердили, что Пихаленок и Бражко не сыграют против Грузии и Чехии 

05 октября 2024, 21:40 |
973
3
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
ФК Динамо. Александр Пихаленок и Владимир Бражко

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

По информации пресс-службы УАФ, тренерский штаб сборной Украины довызвал полузащитника киевлян Виталия Буяльского и его коллегу по амплуа из «Александрии» Ивана Калюжного – для которого это первый вызов в главную команду страны.

Зато, в связи с повреждениями, футболисты «Динамо» Владимир Бражко и Александр Пихаленок пропустят матчи сборной в октябре.

Ранее Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко.

По теме:
Эвертон без Миколенко сыграл сухой матч в АПЛ против Ньюкасла
Александрия – Рух – 1:1. Ротань и Ко – лидеры, пенальти на 99-й. Видеообзор
«Фактически, мы выиграли». Ротань оценил пенальти в матче против Руха
Динамо Киев травма Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Владимир Бражко Александрия Александр Пихаленок Иван Калюжный Виталий Буяльский
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Футбол | 05 октября 2024, 08:33 10
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси

Тренер был недоволен некоторыми действиями украинца на поле 

Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Футбол | 05 октября 2024, 19:52 19
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре

Тарас Степаненко и Владимир Бражко получили травмы

«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
Бокс | 05.10.2024, 08:05
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 05.10.2024, 21:01
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Майк Тайсон назвал боксера с лучшим подбородком. Он дрался с Кличко
Бокс | 05.10.2024, 00:30
Майк Тайсон назвал боксера с лучшим подбородком. Он дрался с Кличко
Майк Тайсон назвал боксера с лучшим подбородком. Он дрался с Кличко
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
Кусок говна а не тренер. Бондаренко и Назаренко забивають мячи но єтатгнидп ркководствуясь своей персональний нелологикой будет ставить буяльского гуцуляка кабаева.
Ти посмотри какой гуцуляка кривоногий, и посмотри какой пластичностью обладает назренко.
Посмотри как умеет забивать Бондаренко.
Но он будет ставить матвиенко чтот тот сдивал матчи.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Фк гуньдяй вони щури обісрані, напевно дуже втомилися після хофенхайма, та хочуть відкосити від збірної🐁
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Легче перечислить тех, кто не травмирован на эти сборы
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
04.10.2024, 15:40 14
Футбол
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
03.10.2024, 19:54 9
Футзал
ФОТО. Ибрагимович поздравил себя с днем рождения, купив суперкар
ФОТО. Ибрагимович поздравил себя с днем рождения, купив суперкар
04.10.2024, 00:44
Футбол
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
04.10.2024, 18:30 45
Футбол
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
04.10.2024, 07:48 1
Бокс
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
03.10.2024, 18:21 1
Бокс
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
04.10.2024, 07:33
Футзал
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
03.10.2024, 21:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем