ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

По информации пресс-службы УАФ, тренерский штаб сборной Украины довызвал полузащитника киевлян Виталия Буяльского и его коллегу по амплуа из «Александрии» Ивана Калюжного – для которого это первый вызов в главную команду страны.

Зато, в связи с повреждениями, футболисты «Динамо» Владимир Бражко и Александр Пихаленок пропустят матчи сборной в октябре.

Ранее Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко.