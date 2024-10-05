Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в первом матче квалификации крупного турнира WTA 1000 в китайском Ухане одержала победу над Лаурой Зигемунд из Германии.

Напряженный матч длился 2,5 часа, а Юлия выиграла в трех сетах, проиграв первый из них. В финале квалификации Стародубцева сыграет против Анны Бондар.

Ранее в финал квалификации прошла Леся Цуренко.

Ухань. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 6:3, 6:3