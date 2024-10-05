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  4. Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
WTA
05 октября 2024, 15:34 | Обновлено 05 октября 2024, 15:39
1818
4

Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае

Юлия продолжает участие в турнире

05 октября 2024, 15:34 | Обновлено 05 октября 2024, 15:39
1818
4
Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в первом матче квалификации крупного турнира WTA 1000 в китайском Ухане одержала победу над Лаурой Зигемунд из Германии.

Напряженный матч длился 2,5 часа, а Юлия выиграла в трех сетах, проиграв первый из них. В финале квалификации Стародубцева сыграет против Анны Бондар.

Ранее в финал квалификации прошла Леся Цуренко.

Ухань. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 6:3, 6:3

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Юлия Стародубцева Лаура Зигемунд WTA Ухань
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
Жереб одразу не сподобався, Юлі випав чи не найгірший варіант з можливих (суперниця на ходу, та ще й з жагою реваншу). Та й сама Стародубцева на початку матчу грала значно нижче своїх можливостей. Але молодець, вчасно взяла себе в руки і довела власну беззаперечну перевагу.
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+11
C.Пеклов
Молодець Юля!Дуже рухлива була Лаура на протязі всіх 3 сетів,але Юля справилася .Бажаю успіху в наступному матчі!
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+9
Falko
Хороший турнірчик у Вуханях - навіть 8 десяток рейтингу квали ганяє.
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+2
Микола Захарченко
Можна сказати з обережністю , що це вже перемога на класі . Юля піідняла планку , потрібно тримати .
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+1
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