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Чемпионат Испании
Жирона
06.10.2024 15:00 - : -
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Испания
04 октября 2024, 12:16 |
29
0

Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 октября матч 9-го тура Ла Лиги

04 октября 2024, 12:16 |
29
0
Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Атлетик».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Атлетик
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Трансляция матча В эфире

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Атлетик Бильбао
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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