Жирона – Атлетик – 2:1. Как Гассанига пенальти отбивал. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги 2024/25
6 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Атлетик.
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Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября
Жирона – Атлетик – 2:1
Голы: Асприлья, 39, Стуани, 90+9 (пен.) – Сансет, 41
Удаление: Паредес, 90+8
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Асприлья, 39 мин.
ГОЛ! 1:1 Сансет, 41 мин.
ГОЛ! 2:1 Стуани, 90+9 мин. (пен.)
События матча
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