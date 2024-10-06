6 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Атлетик.

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Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября

Жирона – Атлетик – 2:1

Голы: Асприлья, 39, Стуани, 90+9 (пен.) – Сансет, 41

Удаление: Паредес, 90+8

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Асприлья, 39 мин.

ГОЛ! 1:1 Сансет, 41 мин.

ГОЛ! 2:1 Стуани, 90+9 мин. (пен.)