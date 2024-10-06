Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Атлетик – 2:1. Как Гассанига пенальти отбивал. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Жирона
06.10.2024 15:00 – FT 2 : 1
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 октября 2024, 18:51 |
549
0

Жирона – Атлетик – 2:1. Как Гассанига пенальти отбивал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги 2024/25

06 октября 2024, 18:51 |
549
0
Жирона – Атлетик – 2:1. Как Гассанига пенальти отбивал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Атлетик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября

Жирона – Атлетик – 2:1

Голы: Асприлья, 39, Стуани, 90+9 (пен.) – Сансет, 41

Удаление: Паредес, 90+8

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Асприлья, 39 мин.

ГОЛ! 1:1 Сансет, 41 мин.

ГОЛ! 2:1 Стуани, 90+9 мин. (пен.)

События матча

90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
90’ +8
Айтор Паредес (Атлетик Бильбао) получает красную карточку.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Ясер Асприлья (Жирона).
По теме:
Хет-трик Левандовски. Барселона сделала с Алавесом то, что не сумел Реал
ВИДЕО. Автогол Михавко. Кривбасс сократил отставание в счете до минимума
Монца – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Жирона Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор пенальти Пауло Гассанига Айтор Паредес удаление (красная карточка) Кристиан Стуани
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забьет ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч 7-го тура Серии А
Футбол | 06 октября 2024, 18:20 0
Забьет ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч 7-го тура Серии А
Забьет ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч 7-го тура Серии А

6 октября римляне сыграют против Монцы на выезде в чемпионате Италии, Артем – в старте

Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Футзал | 06 октября 2024, 18:23 16
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча за третье место чемпионата мира 2024 по футзалу

Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Футбол | 06.10.2024, 12:05
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 06.10.2024, 07:55
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Ученик разбил команду учителя. Шахтер разгромил ЛНЗ с покером Судакова
Футбол | 06.10.2024, 17:26
Ученик разбил команду учителя. Шахтер разгромил ЛНЗ с покером Судакова
Ученик разбил команду учителя. Шахтер разгромил ЛНЗ с покером Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
04.10.2024, 18:30 45
Футбол
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч за 3 место ЧМ по футзалу
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч за 3 место ЧМ по футзалу
06.10.2024, 13:50 4
Футзал
ПСЖ готов обновить трансферный рекорд. Известно, кого хотят подписать
ПСЖ готов обновить трансферный рекорд. Известно, кого хотят подписать
05.10.2024, 13:40 3
Футбол
Не Усик. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере
Не Усик. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере
05.10.2024, 13:15
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера с лучшим подбородком. Он дрался с Кличко
Майк Тайсон назвал боксера с лучшим подбородком. Он дрался с Кличко
05.10.2024, 00:30
Бокс
ФЬЮРИ: «Я не смогу победить Усика в реванше решением судей, поэтому...»
ФЬЮРИ: «Я не смогу победить Усика в реванше решением судей, поэтому...»
04.10.2024, 23:44 1
Бокс
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
05.10.2024, 21:40 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем