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Чемпионат Испании
Жирона
06.10.2024 15:00 – FT 2 : 1
Атлетик Бильбао
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Испания
06 октября 2024, 17:10 | Обновлено 06 октября 2024, 17:34
3170
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Голкипер отбил два пенальти. Жирона на 90+9-й вырвала победу у Атлетика

Матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых

06 октября 2024, 17:10 | Обновлено 06 октября 2024, 17:34
3170
1
Голкипер отбил два пенальти. Жирона на 90+9-й вырвала победу у Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Атлетик.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Победу для Жироны на 90+9-й минуте вырвал Кристиан Стуани, который реализовал пенальти. Еще один мяч у подопечных Мичела оформил Ясер Асприлья, а у гостей единственный гол положил Ойян Сансет.

Настоящим героем жиронцев в этой встрече был не Стуани, а Пауло Гассанига. Голкипер команды дважды отбил пенальти. На 28-й он парировал удар Алехандро Беренгера, а на 58-й – Андера Эрреры.

Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября

Жирона – Атлетик – 2:1

Голы: Асприлья, 39, Стуани, 90+9 (пен.) – Сансет, 41

Удаление: Паредес, 90+8

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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sahka1981
Взагалі три пенальті він відбив. У другому таймі перебивали пенальті. Він за лінію трішки вийшов, але і повторне пенальті він також відбив.
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