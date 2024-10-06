Голкипер отбил два пенальти. Жирона на 90+9-й вырвала победу у Атлетика
Матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых
6 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Атлетик.
Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
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Победу для Жироны на 90+9-й минуте вырвал Кристиан Стуани, который реализовал пенальти. Еще один мяч у подопечных Мичела оформил Ясер Асприлья, а у гостей единственный гол положил Ойян Сансет.
Настоящим героем жиронцев в этой встрече был не Стуани, а Пауло Гассанига. Голкипер команды дважды отбил пенальти. На 28-й он парировал удар Алехандро Беренгера, а на 58-й – Андера Эрреры.
Ла Лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября
Жирона – Атлетик – 2:1
Голы: Асприлья, 39, Стуани, 90+9 (пен.) – Сансет, 41
Удаление: Паредес, 90+8
𝐇𝐄𝐑𝐎𝐈 👊 pic.twitter.com/zqXUPU7ZcU— Girona FC (@GironaFC) October 6, 2024
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) October 6, 2024
⚽️ Asprilla
⚽️ Stuani
🔥 QUINA VICTÒRIA!
🔴⚪️ #GironaAthletic pic.twitter.com/sN0Z3XwdEf
🔚 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Athletic Club (@AthleticClub) October 6, 2024
El Athletic cae en Montilivi. #GironaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/e7xzdTMWaF
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