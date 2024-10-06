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Чемпионат Испании
Жирона
06.10.2024 15:00 - : -
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Испания
06 октября 2024, 00:52 | Обновлено 06 октября 2024, 01:06
67
0

Жирона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 6 октября в 15:00 по Киеву

06 октября 2024, 00:52 | Обновлено 06 октября 2024, 01:06
67
0
Жирона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября на «Монтиливи» пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда, к сожалению, пока что скорее подтверждает мнение, что прошлый сезон был разовым успехом выскочки, а сейчас пошел возврат на свой уровень. Конечно, сказываются и летние трансферы, когда ушел лучший бомбардир Ла Лиги, Довбик, и Савио, что прописался в основе Манчестер Сити сейчас - так просто таких футболистов не заменить, да и просто много новичков. Кроме того, еще и не везет периодически, достаточно вспомнить, из-за какого курьезного гола проиграли дебютный поединок Лиги чемпионов на поле ПСЖ. Кстати, на этой неделе там же с Фейеноордом даже дома проиграли 2:3, потеряв еще и Цыганкова из-за травмы. До этого с Сельтой хотя бы вничью получилось закончить выездной поединок - оформили 1:1.

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Атлетик

Клуб тоже не отдыхал в прошлый мид-уик. Более того, после своего матча у басков прошло на сутки меньше, ведь они принимали АЗ Алкмаар только в четверг вечером. С голландцами получилось оформить уверенную, гроссмейстерскую победу 2:0. В рамках Примеры подопечные Эрнесто Вальверде, сохранившие обойму прошлого сезона, бравшую долгожданный кубок (с учетом травмы Унаи Симона), смогли оправиться после неудачного старта, с 1-й победой и четырьмя очками в 4-х турах - после паузы на игры сборных, в сентябре, представитель Бильбао на внутренней арене начал всех обыгрывать, да и с Ромой на выезде отыгрался на 1:1 после гола Довбика. Но Фортуна свой долг забрала в прошлом туре: там в Бильбао Севилья мало того что сравняла на 1:1 только на дополнительных минутах к поединку, так еще и помог ей в этом автогол.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне баски смогли набрать четыре очка из 6 возможных в очных противостояниях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом жиронцев, что играют дома. Но, кажется, с ними в нынешней ситуации нужно обязательно брать очки. Ставим на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Жирона
6 октбря 2024 -
15:00
Атлетик Бильбао
Атлетик не проиграет 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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