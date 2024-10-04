Динамо Киев

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06.10.2024 18:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 11:24 |
52
0

Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 11:24 |
52
0
Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 6 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Балакин М.А. из Киевской области.

Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на You Tube.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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