Динамо Киев

Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
6 октября состоится матч 9-го тура УПЛ
В воскресенье, 6 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Кривбасс».
Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Балакин М.А. из Киевской области.
Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на You Tube.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эльфсборг в Буросе переиграл римлян со счетом 1:0, Артем вышел на поле на 65-й минуте
Оказывается, у фанатов «черно-бело-синих» есть претензии к вице-чемпиону Украины…